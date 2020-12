Sabino Cassese manda Conte e Casalino "all'inferno": "Orrori giuridici non previsti dalla Costituzione"

20 dicembre 2020 a

Agli autori di queste "orrori giuridici" va riservato "un apposito girone dell'inferno". Il costituzionalista Sabino Cassese, ironico ma non troppo, spara a zero su Giuseppe Conte, Rocco Casalino e tutto il governo. Commentando il decreto Natale sul Messaggero, Cassese sottolinea come disposizioni tanto importanti quanto fornite all'ultimo minuto risultino un "infernale insieme di provvedimenti (formalmente) legislativi e (formalmente) amministrativi, ma tutti scritti dalle stesse mani, a Palazzo Chigi, con un intreccio tra norme (fonti del diritto) e provvedimenti amministrativi (atti di esecuzione delle norme), una commistione non prevista dalla Costituzione".



"Idea stravagante". Che roba è questo governo. Sabino Cassese più spietato di Salvini: demolizione di Conte, punto per punto

Peraltro, in nome di una emergenza che tale non è, "visto che durante la prima ondata si prevedeva la seconda e ora si teme la terza". Prevedibile, dunque, e "in uno Stato ben ordinato, doveva essere affrontato con i rimedi ordinari, che ci sono". Tutto questo, sottolinea Cassese, è dovuto alla "incapacità di programmare e di organizzarsi, politica volatile, governo fuscello". E dopo aver rispettato il più possibile la legge, si penserà alla soluzione: "Mandare via quegli oscuri personaggi che scrivono norme più oscure di loro e sostituirli con qualcuno che conosca l'italiano e sappia esprimersi".

