Non è l'arena, Giletti e il dettaglio sconvolgente sulla 18enne: "Referto di 28 giorni, parte del corpo distrutta"

"Vuol dire che lei è complice". Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7 ospita ancora in collegamento Daniele Leali, amico di Alberto Genovese, e si scalda: "Lei ha detto una cosa inaccettabile. Ha detto che la vittima è andata in bagno e si è fatta la doccia, vuol dire che è complice. Ci deve una spiegazione, queste cose come le sa?".

Il riferimento è alla 18enne che ha accusato di violenza sessuale Genovese durante una festa organizzata da Leali a Terrazza Sentimento, l'abitazione milanese dell'imprenditore. "Dalla visione dei filmati si evince che la ragazza finiti i rapporti sessuali va in bagno più volte, torna, si abbraccia con Genovese...". "Lei questo cose come le sa?", chiede Giletti. "Non sono tenuto a dirglielo", replica Leali. E in studio anche Nunzia De Girolamo si innervosisce. E Giletti spiattella la più cruda delle verità: "Beh insomma, la ragazza era imbottita di droga, ci sono le immagini per 20 ore di questo stupro, lei vede e dice chi se ne fot***e? Ha avuto un referto di 28 giorni per la distruzione di una parte del corpo".





