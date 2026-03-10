Lo Stato delle Cose, "Cosa c'è scritto in quella pagina": la bomba sul diario di Sempio

Il fantasma del processo torna ad aggirarsi sul caso del delitto di Garlasco. E questa volta a parlare è Andrea Sempio, che davanti alle telecamere non nasconde l’ansia per quello che potrebbe accadere. L’inchiesta riaperta sull’omicidio di Chiara Poggi continua a far discutere e a tenerlo sotto pressione. Intervistato nella trasmissione televisiva di Rai 3 Lo Stato delle Cose, Sempio ha affrontato senza giri di parole il tema più delicato: la possibilità di finire alla sbarra. "È un’accusa pesantissima", ha detto, spiegando che confida nella speranza che la vicenda possa arrivare presto a una conclusione definitiva: "Io spero che questa sia l’ultima volta che venga chiarito tutto e basta". Se, però, la strada dovesse portare davvero in tribunale, assicura, non si tirerà indietro: "Se arriverà, la affronteremo".

Il punto più spinoso resta ovviamente il rischio di una condanna. Un’eventualità che Sempio non esclude affatto. "Qualora si vada a processo, certo che c’è il rischio anche di una condanna. È vero. E la cosa ovviamente mi preoccupa, mi fa paura".

Parole che restituiscono il clima di tensione che continua a circondare uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi vent’anni. Nel corso dell’intervista sono emersi anche altri elementi finiti nel mirino degli investigatori, come i diari personali sequestrati durante le perquisizioni. Sempio ha ammesso che in quelle pagine potrebbe emergere un lato più fragile della sua personalità: "È vero, di sicuro hanno visto la parte di me in cui sei deluso per qualcosa, in cui stai soffrendo".

