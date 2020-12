Che tempo che fa, Luciana Littizzetto con la cac***a in testa: sconcerto in studio

21 dicembre 2020 a

"Io faccio una Mad, la minc***a a distanza". Luciana Littizzetto scherza a Che tempo che fa su Rai3, parlando di "cretini". La sua guida per riconoscerne uno al volo ("Se in un gruppo non ci riesci entro 5 minuti, c'è un'altra probabilità che il cretino sia tu") fa ridere Fabio Fazio e i telespettatori, tra una foto rubata su Facebook e l'altra. Nel suo scintillante abito natalizio tutto dorato, Lucianina si presenta così: "Sono vestita da Golden Buzz".

Poi però il vero colpo di scena nel finale, quando in compagnia di Filippa Lagerback si calca in testa un clamoroso cappello di spugna a forma di... cac***a. "Buon Natale e buon anno, che ci porti bene!". E dopo la letterina di lamentele a Babbo Natale per questo sciagurato 2020, effettivamente un po' di fortuna ci vorrebbe eccome.

