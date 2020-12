Grande Fratello Vip, "invettive incomprensibili". Da Mediaset clamoroso siluro su Antonella Elia

22 dicembre 2020 a

Maurizio Costanzo non sta apprezzando Antonella Elia in veste di opinionista al Grande Fratello Vip. Lungo le colonne di Libero Quotidiano, il giornalista ha criticato la soubrette torinese per via di alcune prese di posizione assunte durante le dirette del reality su Canale 5. Al marito di Maria De Filippi risultano “incomprensibili, malgrado evidentemente studiate, le invettive” della showgirl nei confronti delle inquiline della casa più spiata d’Italia. Secondo Costanzo, inoltre, la Elia esce spesso fuori contesto, perché invece di commentare quello che accade nello show, si è “specializzata diventando invettivologa”. Basti pensare a uno degli attacchi contro Elisabetta Gregoraci: la Elia la definì “gatta in calore”, scatenando l’ira dell’ex di Flavio Briatore. Resta da vedere se l’opinionista ascolterà i consigli del giornalista o se proseguirà per la sua strada.

