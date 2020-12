Roberto Buzzatti, l'uomo dietro Flavio Briatore: "Ho fatto di tutto per farmi notare da lui", ora lo cercano tutti i Vip

Giulia Sorrentino 22 dicembre 2020 a

Il social media manager è una delle professioni del momento, Vip e brand sempre più spesso si avvalgono di professionisti del settore e tra questi spicca Roberto Buzzatti, ma chi è veramente?

Molti articoli ti qualificano come il social media manager di Flavio Briatore. È lui che ti ha “scoperto”?

"Dipende da dove la guardi: ho fatto di tutto sui social tra il 2014 e il 2016 per farmi notare da lui. 79 milioni di visualizzazioni sul mio account twitter alla fine mi hanno permesso di avere una possibilità e di cominciare a lavorare per il suo gruppo Billionaire Life. Un’esperienza incredibile durata quattro anni e terminata questa estate, che mi ha dato molta visibilità e consentito di crescere confrontandomi con mercati differenti (ho lavorato per brand come Twiga e Billionaire per l’Italia, Monte Carlo, Londra, Malindi…)".

Com’è stato lavorare per Flavio Briatore?

"Sfidante ed emozionante, senza alcun dubbio. E’ stato un continuo confronto con i competitors e con il raggiungimento degli obiettivi.

E gli obiettivi li hai sempre raggiunti?

"Sempre. In caso contrario non avrei voluto né potuto continuare il mio rapporto con lui e il Gruppo Billionaire".

Per quale motivo è terminato il tuo rapporto lavorativo con il Gruppo?

"Prima o poi dai sogni ti svegli e ne comincia un altro: il “diavolo che ho dentro” è tornato a spingere e così ho fondato la prima società del Principato di Monaco che gestisce il ciclo completo della comunicazione digitale di Vip e Brand principalmente nel mercato del lusso. L’ho chiamata Buzzatti Digital, perché come ho imparato qui, se sopra la porta c’è il tuo nome, chi decide sei tu".

Sei etichettato come il social media manager dei Vip. Hai rapporti con il mondo della televisione?

"Mi danno questa etichetta da prima che ce ne fosse una vera ragione, forse per via di Briatore. Oggi è effettivamente così, con la mia società seguiamo un buon numero di profili instagram di personaggi pubblici. L’ultimo in ordine di tempo è quello di Cecilia Capriotti con il suo percorso dentro la casa del Grande Fratello Vip 5. Ci sono sempre tre persone operative sul suo profilo e una dedicata a gestire le richieste di collaborazioni".

Come si comportano i Vip nei confronti dei loro profili instagram?

"Quelli con cui ho rapporti io, forse per il fatto che investono denaro in una gestione professionale, hanno un approccio molto serio e non trascurano alcun aspetto. Oggi il profilo instagram è un’estensione naturale del proprio essere e per questo viene considerato con grandissima attenzione".

A proposito di foto, quanto Photoshop c’è da 1 a 10 sui social?

"Tanto, direi 11. Prima di uscire ti controlli i capelli, ti trucchi e nascondi le imperfezioni del viso per presentarti al meglio. I social non fanno differenza: prima di pubblicare una foto ti occupi di aggiustarla laddove serve. Il punto è solo non esagerare snaturando le forme e questo vale tanto per i social quanto per la vita reale".

Ce lo racconti un capriccio di qualche star? Una richiesta particolare…

"Le star vengono spesso dipinte come persone capricciose, spesso dalle pretese assurde. Nel mio rapporto con le celebrities non ho mai raccolto richieste particolarmente strane. Qualcuno è più attento alla privacy e si preoccupa molto dei messaggi privati del proprio profilo. Io, pur avendone accesso, non mi addentro in quei meandri. Tanto lo devo ai 14 anni di banca in cui ho imparato a gestire informazioni strettamente riservate".

Il mondo dei social media e quello della televisione si stanno sempre più avvicinando. Cosa pensi al riguardo?

"Penso che sia un’evidenza e che già oggi siano imprescindibili l’uno dall’altro. La televisione ce lo insegna: buona parte dei personaggi e dei contenuti presenti in programmi come Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso o Grande Fratello di Alfonso Signorini arrivano dai social. Mi capita però di vedere influencer che poi tanto influenti non lo sono, personaggi gonfiati di fake followers. Anche al Grande Fratello Vip di quest’anno ne ho visto uno…".

Ti vedremo dalla D’Urso a smascherare i finti influencers quindi?

"Mi piacerebbe molto, perché francamente sarebbe ora di farlo".

