Maria Giovanna Maglie: "Riaperti i voli dalla Gran Bretagna ma è sempre colpa di Boris Johnson"

22 dicembre 2020 a

a

a

“Contrordine compagni, forse si apre”. Maria Giovanna Maglie continua a seguire con grande attenzione il caso degli italiani che dalla sera alla mattina hanno scoperto di essere bloccati in Gran Bretagna, dato che il governo ha imposto il blocco di tutti i voli in seguito alla scoperta della nuova versione di coronavirus Sars-Cov-2 che sarebbe molto più contagiosa di quella originale. In pratica dopo 24 ore è arrivato un ripensamento, non solo italiano ma europeo: tutto sommato il virus mutato non rappresenta una minaccia tanto più grave di quello normale, e allora l’esecutivo ha messo a punto un piano con voli speciali per il rientro dei connazionali dalla Gran Bretagna. “Forse si apre ma è sempre colpa di Boris Johnson. È lui che ha esagerato, non Di Maio e Speranza che non rispettano gli italiani”, ha commentato la Maglie in un tweet dopo aver rilanciato il messaggio di un giornalista estero, secondo cui la Commissione europea ha raccomandato ai paesi di eliminare tutti i divieti di spostamenti da e per la Gran Bretagna, con BoJo che è stato accusato di aver esagerato sulla reale minaccia rappresentata dalla nuova versione del Covid.

Video su questo argomento "Serve una nuova stretta". Pregliasco e la terza ondata: cosa ci dice davvero la curva dei contagi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.