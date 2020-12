Striscia la Notizia, gaffe epocale di Enrico Mentana: "Un terremoto...", subito massacrato

23 dicembre 2020 a

Un piccolo scivolone per Enrico Mentana. A pizzicare la gaffe del direttore del Tg La7 è niente di meno di Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci, nella sua consueta rubrica, ha mandato in onda l'annuncio di Mentana del terremoto avvertito a Milano e dintorni. "C'è stata una scossa ben intesa da parte di tutti del 3 e 9 per cento", ha esordito il conduttore mentre Enzo Iacchetti gli ha ricordato: "I terremoti si misurano con la scala Richter e non in percentuali". E ancora: "Mentana non ha tutti i torti, ci sono anche terremoti al governo provocati anche da chi non ha nemmeno il 3 per cento", è la frecciatina a Matteo Renzi e Italia Viva.

Qui l'intero servizio

