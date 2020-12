Myrta Merlino, rosicata a L'aria che tira: Maria Giovanna Maglie si collega così? "Mannaggia a te, canarino in gabbia"

23 dicembre 2020 a

Una "rosicata" di Myrta Merlino quando si collega con Maria Giovanna Maglie a L'aria che tira, nella puntata in onda su La7 oggi, mercoledì 23 dicembre. La Maglie, infatti, si collega direttamente da casa sua, alle spalle un grosso e verdissimo giardino, dove splende anche il sole. E la Merlino, vedendo il contesto da cui si collega la Maglie, si lascia sfuggire: "Mannaggia a te, tu in giardino e io sempre in studio come un canarino in gabbia". Frase che strappa una risata alla Maglie. Dunque si parla del vaccino al coronavirus, e la Maglie spiega in breve la sua posizione: "La gente ha il dovere e il diritto di essere informata. Quant'è la copertura, quanto ci vuole perché t'immunizzi? Per quale ragione non abbiamo spinto per diffondere gli anticorpi monoclonali?", si interroga.

