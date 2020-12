Marco Travaglio sbotta a Tagadà: "Vaccino, Conte e Speranza non dicevano caz***". Sicuro?

23 dicembre 2020 a

Ridotto a fare l'avvocato del presunto avvocato del popolo. E da tempo. Si parla di Marco Travaglio, sempre più imbarazzante nel difendere il premier, sempre e comunque. Ultimo atto a Tagadà, la trasmissione di Tiziana Panella su La7, dove si parlava di vaccini. E il direttore del Fatto Quotidiano, in questo caso, fa doppietta: difesa a oltranza sia di Giuseppe Conte sia di Roberto Speranza. Vietato criticarli, insomma. E Travaglio attacca: "Avevano parlato in estate di vaccino entro l'anno e sono stati criticati, rei di aver detto cazz***. Altro cha cazz***, non parlavano a vanvera", tuona Travaglio. Già, in effetti le prime dosi di vaccino arriveranno entro la fine dell'anno. Ma la scorsa estate, Conte e Speranza lasciavano intendere che il vaccino sarebbe stato la salvezza già ora, a dicembre. E le cose, come tutti sanno, sono molto diverse. Dunque, chi è che dice cazz***?

