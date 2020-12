Grande Fratello Vip, "mando la fattura". Elisabetta Gregoraci? Il gelo di Briatore

23 dicembre 2020 a

Al Grande Fratello Vip c'era Elisabetta Gregoraci, ma Flavio Briatore era un po' un concorrente aggiunto del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, un po' come il quinto membro dei Beatles. "Credo di essere stato uno dei concorrenti del Grande Fratello - ha spiegato in un'intervista a Libero -. Si è parlato più di me che di chi era in gara. Almeno loro sono stati pagati. Manderò una fattura per farmi pagare anche io (sorride, ndr)".

"Non esiste alcun contratto - spiega sul tormentone delle ultime settimane, quello del presunto contratto di separazione che imponeva alla Gregoraci di non avere un altro compagno -. Su me ed Elisabetta sono state scritte e dette tante ca***ate e cattiverie". Ritorno di fiamma tra i due ex coniugi? "Ora tra me e lei c’è un rapporto di affetto e dobbiamo solo lavorare insieme per il bene di nostro figlio. Sono contento che lei sia uscita dalla casa del GF e lo abbia fatto per passare le vacanze con Nathan, da grande mamma qual è".

