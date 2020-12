Brexit, la soddisfazione di Maria Giovanna Maglie: "La variante inglese"

25 dicembre 2020 a

Ma come gode Maria Giovanna Maglie. Mentre tutto il mondo progressista si straccia le vesti per la Brexit, dopo che l'accordo definitivo è stato definitivamente raggiunto alla vigilia di Natale, mentre gli stessi progressisti marchiano a fuoco il Regno Unito e Boris Johnson per la loro scelta al sapor di sovranismo, ecco che la Maglie, da sempre pro-Brexit, esprime tutta la sua soddisfazione su Twitter. Lo fa rilanciando la foto pubblicata proprio da BoJo dopo l'accordo, in cui il leader si mostra esultante, pollicioni al cielo, al grido di "l'accordo è fatto". E la Maglie rilancia l'immagine aggiungendo: "La variante inglese", con chiaro riferimento alla variante inglese del coronavirus, in questi giorni di trattativa sulla Brexit usata dalle sinistre europee in modo quantomeno sospetto...+

