Maria Giovanna Maglie: "Ora il virus è inglese e i cialtroni di Repubblica assolvono la Cina in prima pagina"

“Ce l’abbiamo fatta: il virus è inglese, gli italiani che si ostinano a lavorare lì peggio per loro, e soprattutto la Cina assolta”. Maria Giovanna Maglie ha commentato con amara ironia gli ultimi sviluppi sul Covid, con la nuova variante più contagiosa del 70 per cento rispetto al normale che è diventata uno spauracchio a livello europeo. Tutto sarebbe partito dalla Gran Bretagna, con i primi due casi individuati a Roma dopo che il ministro Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza sullo stop ai voli dal Regno Unito fino al 6 gennaio. Per fortuna il virus mutato non sembra pregiudicare l’efficacia del vaccino, anche se è presto per sbilanciarsi perché, come sostenuto proprio dagli esperti, si sa ancora troppo poco di questa variante. Di certo c’è che adesso si parla di “virus inglese”, cosa che alla Maglie evidentemente non va giù, arrivando a dare dei “cialtroni” ai colleghi di Repubblica che sembrano aver già dimenticato da dov’è partita l’epidemia mondiale, ovvero dalla Cina.

