Maria Giovanna Maglie e gli italiani dimenticati a Londra: "Politici miserabili, disprezzano il popolo"

"Una storiaccia". Maria Giovanna Maglie definisce così la condizione di migliaia di italiani "dimenticati a Londra" e bloccati dal governo italiano per effetto del blocco totale dei voli da e per l'Inghilterra. I diretti interessati, studenti e lavoratori expat, hanno denunciato di essere stati abbandonati a loro stesso, senza sostegno del consolato italiano in Gran Bretagna.

In Inghilterra, sottolinea la Maglie su Twitter, "non c'è una variante del virus ma è stata trovata una variante dagli scienziati". Ma al di là della polemica sul "virus inglese" o meno (guai invece a chiamarlo "virus cinese", la sinistra si arrabbia), resta "la miseria di una elite politica che disprezza il popolo perché ignora le proprie responsabilità". A loro, chiosa la Maglie durissima, "il mio disprezzo".

