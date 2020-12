Roberto Burioni, auguri di Natale con siringa: "Immunizza il pessimista"

25 dicembre 2020 a

Un'ossessione, giusta ossessione, ma ossessione resta, quella di Roberto Burioni, il virologo che per questo lunghissimo anno, giorno per giorno, ci ha accompagnato e guidato al tempo del coronavirus. Il 25 dicembre, infatti, si spende in auguri su Twitter: "Buon Natale a tutti e a tutti i vostri cari!", scrive il medico. E fin qui nulla di strano. Il punto - ecco l'ossessione - è che agli auguri correda un'immagine di un uomo che effettua una puntura a una seconda persona. Evidentissimo e lampante il riferimento al vaccino. E Burioni aggiunge: "Immagine: Immunizzare un pessimista con un vaccino di Buon Natale (Henry Bateman, 1915)". Tutto chiaro...

