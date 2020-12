Diego Maradona, la bomba di Raffaella Carrà: "Ma non poteva usare il preservativo?"

26 dicembre 2020 a

Si torna a parlare di Diego Maradona, il fuoriclasse argentino morto ormai più di un mese fa. E se ne parla per le parole di Raffaella Carrà, che in una lunga intervista al Corriere della Sera si sbottona sul Pibe de Oro. Infatti rivela che Maradona le disse di voler fare Sanremo con lei, ma la Carrà gli replicò: "Diego, tu in questo momento sei stato fermato all’aeroporto perché hai problemi con l’Agenzia delle Entrate in Italia, e vuoi fare Sanremo? Io sarei felice, per me sarebbe un colpaccio, ma lo dico per il tuo bene: non guadagni una lira, ti prenderà tutto lo Stato e la stampa ti massacrerà". Dunque, nulla di fatto. Ma la Carrà si spende anche in una battuta sulla battaglia per l'eredità dell'argentino che è iniziata dopo la sua morte, tra figli e presunti figli illegittimi. Una battuta che lascia il segno: "Ora purtroppo partirà la telenovela dell’eredità. Ma dico io, benedetto uomo, non poteva usare il condom? Continuano a venire fuori figli illegittimi. Che cavallo pazzo Diego, ma di razza. Pura", conclude la Carrà.

