Flavio Briatore e la Rolls Royce? "Ho scoperto una cosa...": la bomba di Roberto Alessi

Il sito del Corriere della Sera aveva pubblicato la notizia che Flavio Briatore avesse piantato la sua Rolls Royce bloccando un'intera. Lui ha subito spiegato che non era a Milano, che non guida da vent' anni: quindi non era lui, l'auto non era la sua. Non gli hanno creduto. Poi è saltato fuori il vero responsabile con la vera macchina, che in comune con Flavio ha giusto i capelli bianchi. Il Corriere ha chiesto pubblicamente scusa. Però ho scoperto una cosa: Flavio una Rolls ce l'ha davvero.

