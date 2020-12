Guido Crosetto su Giuseppe Conte: "Ampiamente sottovalutato, non è Forrest Gump"

28 dicembre 2020 a

Una scomoda verità su Giuseppe Conte. Almeno, la verità di Guido Crosetto, che affida a Twitter una breve riflessione sul premier "per caso", sul presunto avvocato del popolo che, in politica, sta dimostrando di riuscire a restarci, a sfangarla e soprattutto a resistere. In effetti, non semplicissimo. Il Gigante di Fratelli d'Italia, infatti, cinguetta: "Mi pare evidente che Conte sia stato ampiamente sottovalutato - premette -. Il fatto che fosse nato, in politica, casualmente, senza apparenti meriti se non quelli di essersi fatto trovare nel posto giusto al momento giusto, ha portato a giudizi prematuri e superficiali", sottolinea Crosetto. Infine, una emblematica chiosa: "Non è Forrest Gump", e insomma chi lo ha creduto ha sbagliato.

