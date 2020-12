Antonio Maria Rinaldi contro la Germania: "Vaccino, loro possono". La fine oscena di questa Ue

29 dicembre 2020 a

Due parole per esprimere tutto la rabbia, lo sgomento e il senso di impotenza. Due parole contro questa Unione Europea, che fa acqua da tutte le parti e a cui è sempre più difficile credere. Due parole vergate su Twitter da Antonio Maria Rinaldi: "Loro possono", scrive l'europarlamentare leghista, mettendo le virgolette a "loro". E "loro" sarebbero la Germania. Rinaldi, a corredo, infatti rilancia un articolo che dà conto del caso della giornata di ieri, lunedì 28 dicembre, l'accordo stretto da Angela Merkel con Pfiizer per l'acquisto di 30 milioni di dosi del vaccino. Acquisto al di fuori del piano europeo che era stato pattuito. Insomma, piano subito rotto. "Loro possono", come direbbe un caustico Antonio Maria Rinaldi.

