Corrado Formigli a valanga: "Nessuna persona sana di mente". La badilata sulla crisi di governo

30 dicembre 2020 a

a

a

In collegamento con Omnibus su La7 Corrado Formigli. Il conduttore viene interpellato da Alessandro Sardoni sulle fibrillazioni all'interno della maggioranza: "Il voto ora? Sarebbe da pazzi votare in piena campagna vaccinale - tuona in una chiara frecciatina a Matteo Renzi - e con il Recovery Plan da discutere con l'Europa". Il conduttore di PiazzaPulita non lesina critiche al governo: "Siamo in ritardo su tutto, anche sulla campagna per il vaccino contro il coronavirus sembrano già esserci dei problemi- Al di là degli autoelogi lo Stato è debole, bisogna scegliere i migliori e non una classe dirigente scadente".

"Lui ha preso il premio Nobel". Coltellate tra compagni: Bersani umilia Renzi nel salottino di Formigli | Video

E ancora: "Nessuna persona sana di mente pensa di votare da qui alla primavera e agli italiani non frega nulla". Da qui il richiamo all'opposizione che più volte invoca le urne: "Ci vuole più responsabilità". Insomma, in pochi minuti Formigli rade al suolo tutti i politici, senza distinzione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.