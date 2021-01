Maria Giovanna Maglie e il sondaggio di Pagnoncelli: "Ora basta, 2021 di riscossa", spazzare via la sinistra

01 gennaio 2021 a

Buon anno, con la sinistra spazzata via. Maria Giovanna Maglie fa gli auguri agli italiani a modo suo: brutali e sovranisti. "Ho qualche esitazione a illustrare i miei auguri di fine anno con la fotografia di un sondaggio, di un sondaggista e di un quotidiano che non stimo e ritengo a tutto disponibili", spiega l'opinionista sui social, facendo riferimento ai sondaggi di Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera, secondo cui solo l'alleanza elettorale tra Pd e M5s potrebbe limitare il dominio del centrodestra nel caso si tornasse alle urne.



"Però serve per spiegare a quale livello di improntitudine, di faccia tosta, di mancanza di pudore sia arrivata la vita politica e il dibattito nella nostra nazione. Senza alcun timore sostengono che non si vota non perché l'attuale situazione sia buona, non perché questo governo serva a qualcosa e svolga al meglio le sue funzioni, non perché il Presidente della Repubblica onori il suo ruolo, non perché l'Unione Europea sia una struttura adeguata e serva a uscire dalla crisi economica, ma perché andare al voto significherebbe dover ascoltare le opinioni degli italiani e mandare al governo il centro-destra finalmente. Perciò nell' augurare a tutti gli amici di Facebook una fine d'anno di relativa serenità, non posso che augurarvi nel contempo di avere la voglia e il coraggio di combattere non solo contro il virus cinese ma anche e soprattutto contro il virus italiano, contro l'oppressione della sinistra, contro una situazione che è diventata insostenibile per il nostro futuro. Non aspettatevi che sia solo l'opposizione a fare il lavoro per voi. Una risposta ferma e civile la deve dare prima di tutto la società. Avete obbedito a diktat intollerabili e insensati, avete barattato la libertà credendo che fosse in cambio di sicurezza. Ora basta. Buon Anno di riscossa".

