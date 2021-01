Cristina D'Avena speaker speciale di Rtl 102.5: "Torno a una vecchia passione"

Francesco Fredella 04 gennaio 2021 a

Piace a tutti: grandi e piccoli. Intere generazioni sono cresciute grazie alle sue canzoni, Cristina D’Avena - che è la prima vera Cosplayer della storia della televisione - entra nella grande famiglia di RTL102.5. Da sabato 9 gennaio, la regina delle sigle dei cartoni animati più famosi, sarà speaker d’eccezione su RTL 102.5. Quindi segnate questa data: ogni sabato mattina nel programma “Chi c’è c’è, chi non c’è non parla” con Barbara Foria e Armando Piccolillo.

Così Cristina D’Avena commenta questa nuova esperienza: “Sono felicissima di entrare a far parte della grande famiglia di RTL 102.5 e di tornare dopo tanto tempo alla conduzione radiofonica, che da sempre è stata una delle mie passioni. In questo periodo in cui il contatto con il pubblico dal vivo non è possibile, sarà emozionante entrare nelle case degli ascoltatori della più grande radio italiana con un programma di intrattenimento divertente al fianco di Barbara e Armando”, racconta quando le telefoniamo.

Quella di Cristina D’Avena è una carriera formidabile. Poche settimane fa il settimanale Vanity Fair le ha dedicato la copertina. Il 24 e il 25 dicembre scorsi ha condotto insieme a Paolo Belli gli speciali di Natale dello Zecchino d’Oro “L’attesa” e “Lo Zecchino di Natale”, in onda su Rai 1. A dicembre di quest’anno la beniamina dei più piccoli è diventata la voce narrante de “La Bussola magica”, la prima serie in podcast audio con protagonista Cristina D’Avena, che si può ascoltare su Audible.it.

