Nicola Porro, la critica a Giulio Gallera: "Con gli italiani agli arresti, delle ferie dei medici ce ne dobbiamo fott***"

Nella sua consueta Zuppa di Porro, il video-blog personale, Nicola Porro punta il dito anche contro Giulio Gallera, l'assessore al Welfare in Lombardia. Lo fa per l'infelice uscita della vigilia, quella sui vaccini e i medici non richiamati dalle ferie per iniettare i sieri. E Porro affronta la vicenda da un punto di vista peculiare: "I giornali se la prendono con l’assessore Gallera perché dice una stupidaggine e cioè che non hanno fatto vaccini a causa dei medici in ferie - premette -. È una stupidaggine non perché sia falso, ma perché mentre gli italiani sono agli arresti ce ne dovremmo fott*** delle ferie. Ma nessuno che abbia altrettanta ferocia nei confronti di quelli che governano per davvero", conclude tagliente Nicola Porro. Tagliente con Gallera e con tutti quelli che, al contrario, se c'è di mezzo il governo non hanno mai nulla da eccepire.

