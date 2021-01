Report, "la mafia voleva uccidere Sigfrido Ranucci": il testimone confessa, chi ha fermato tutto

04 gennaio 2021 a

a

a

La mafia voleva uccidere Sigfrido Ranucci, il conduttore della trasmissione in onda su Rai 3, Report. La rivelazione in un video pubblicato su Twitter dal profilo del programma, in cui Francesco Pennino, intervistato dallo stesso Ranucci nella puntata che andrà in onda stasera, rivela al giornalista che i Madonia volevano assassinarlo nel 2010, subito dopo pubblicazione del libro “Il Patto”, scritto a quattro mani da Ranucci e Nicola Biondo. Pennino, che in quel periodo si trovava in carcere e aveva incontrato alcuni esponenti della famiglia Madonia, ha spiegato che il progetto di omicidio non andò in porto perché stoppato da Matteo Messina Denaro, boss tuttora latitante. "I Madonia volevano pagare per ammazzarti", dice nel video Pennino a Ranucci.

"Bast***", "Ti deve prendere un tir e devi rimanere un vegetale". Ranucci minacciato, ecco chi è l'ex politico (e non solo) che lo insulta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.