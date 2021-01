Enrico Mentana, "prima della pubblicità": cosa è costretto a fare, proprio alla fine del TgLa7

04 gennaio 2021 a

“Prima della pubblicità mi è stato chiesto di fare una cosa”. Enrico Mentana ha dato vita a un curioso siparietto, avvenuto proprio in chiusura dell’edizione delle 20 del Tg di La7 di lunedì 4 gennaio. “Da Propaganda Live mi è stato chiesto di leggere il nome del vincitore della tombola di Capodanno”, ha esordito il giornalista che ha poi svelato il tanto atteso nome: “È Paolo Dell’Oca, complimenti a lui. Anche se non ho idea… non vorrei che fosse questo il premio, nel caso si accontenterebbero di molto poco. Ma adesso ci fermiamo”. Insomma, Mentana ha fatto la sua parte ed è stato al gioco di Propaganda Live, che a questo punto quando tornerà in onda con la solita conduzione di Diego Bianchi potrebbe avere altro materiale sul “tombolone-gate”.

