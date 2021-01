Guido Crosetto sulla telefonata registrata di Donald Trump: "Ridicolo parlare di minacce. Ascoltatela"

05 gennaio 2021 a

Donald Trump è finito su tutte le prime pagine. Questa volta a far scalpore è stata un audio diffuso dal Whashington Post in cui il presidente uscente degli Stati Uniti avrebbe chiesto al Segretario di Stato della Georgia di "trovare i voti mancanti". Una telefonata durata circa un'ora rimbalzata ovunque e definita dai più come la prova delle "pressioni" (questo il termine usato da Repubblica) per ribaltare il voto. In ballo il controllo del Senato conteso tra repubblicani e democratici.

Non è d'accordo Guido Crosetto, tra i pochissimi ad aver ascoltato tutta la conversazione. "Non mi è mai stato particolarmente simpatico Trump (anche se penso abbia fatto cose egregie per gli USA) ma la storia della telefonata di minacce, avallata da troppi, è ridicola. Oggi il Washington Post la pubblica integralmente. Vi consiglio di ascoltarla tutta. Poi parlate", cinguetta su Twitter lasciando intendere che la verità sul contenuto è un'altra.

