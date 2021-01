Maria Giovanna Maglie, "di qua il torto di là i truffatori". Brogli, la clamorosa risposta a Borghi su Trump

07 gennaio 2021 a

a

a

I fatti di Washington agitano anche l'Italia. Nel mirino, ovviamente, c'è Donald Trump, indicato non solo a sinistra come "l'ispiratore" dell'assalto al Campidoglio. Nella Lega, partito che certo non ha in antipatia il presidente americano uscente, Claudio Borghi esce allo scoperto e su Twitter accende la polemica: "Sono proprio curioso di vedere i risultati del gesto eclatante a Washington. Come passare di filato dalla parte del torto senza passare dal via. Complimenti".

maglie

Gli risponde a stretto giro di posta Maria Giovanna Maglie, giornalista d'area sovranista e forse tra le più famose e agguerrite sostenitrici di Trump in Europa. "Ehi Borghi, eccomi qua, seduta dalla parte del torto, perché dall'altra o c'erano i truffatori o non avevano capito". La Maglie fa riferimento ai sospetti di brogli che hanno accompagnato la vittoria alle elezioni del democratico Joe Biden e più o meno direttamente provocato la protesta violenta a Capitol Hill. "Da questa parte invece - nota la giornalista - in troppi non hanno colto che guaio abbiamo passato. Parliamone quando vuoi di come hanno rubato un'elezione".

"Praticamente Trump è matto". Myrta Merlino e Mario Monti fuori controllo: lo fanno a pezzi a L'aria che tira | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.