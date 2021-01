Maria Giovanna Maglie dopo Stasera Italia: "Una vera serataccia, un conformismo disgustoso"

07 gennaio 2021 a

Maria Giovanna Maglie contro Stasera Italia. Succede dopo la puntata del programma di Rete Quattro del 6 gennaio a cui la giornalista ha partecipato. “Una vera serataccia – commenta la giornalista stando a quanto riporta TvBlog – non ce l’ho col conduttore, è complicato in certe situazioni, ma il conformismo è stato disgustoso”. Tema principale della trasmissione condotta da Barbara Palombelli l'assalto dei repubblicani al Congresso statunitense. La Maglie se la prende in particolare con Alan Friedman che aveva definito Donald Trump "uno squilibrato e pericoloso.

Diverso invece il pensiero della giornalista: “L’America non è mai stata un modello di fair play. Vorrei ricordare che questo è accaduto perché le elezioni sono state accompagnate da una grande ombra di sospetto su una quantità di voti postali arrivati prima, durante e dopo sproporzionati alla regola normale. C’è la guerra civile, questa roba qui c’era da aspettarsela e non l’ha aizzata Trump. Questa situazione è naturale". Un'uscita che non trova d'accordo la conduttrice: "Quello che stiamo vedendo è squalificante per il mondo, è una roba da Venezuela”.

