Otto e Mezzo, "questione di igiene". Marco Travaglio durissimo con Boschi e Renzi, Lilli Gruber esulta?

"Un partitucolo insignificante". Marco Travaglio, in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo, picchia duro su Italia Viva e i suoi esponenti, da Matteo Renzi a Maria Elena Boschi. Parole durissime che, immaginiamo, avranno generato un modo di soddisfazione nell'apparentemente glaciale Gruber, che qualche settimana fa nello stesso studio si era divertita a massacrare proprio la Boschi. "I renziani - accusa il direttore del Fatto quotidiano - hanno attaccato Conte per non aver preso le distanze con sufficiente nettezza da Trump? Ho fatto un fioretto per questo 2021: risparmiarmi l’inseguimento dell’ultima dichiarazione dell’ultimo esponente di quel partitucolo insignificante che sta facendo soltanto danni al nostro Paese".



"Secondo me - ha concluso Travaglio -, è proprio una questione di igiene cominciare a ignorare i tweet di certi personaggetti. Per quel che riguarda la solidità del governo, l’unica cosa da fare per verificarla è un bel bagno parlamentare durante il quale il presidente del Consiglio, dopo giorni e giorni di insulti a cui non ha risposto e di provocazioni finalizzate a fargli saltare i nervi, vada davanti ai senatori e ai deputati e faccia sapere l’ultima versione del Recovery Plan dopo i suggerimenti di tutti i partiti, anche di quello lì insignificante. Infine, ci dica chiaramente quello che vuole fare da qui fino alla fine della legislatura e chieda al Parlamento la fiducia. Se gli viene data, Conte andrà avanti, altrimenti la palla passerà al presidente della Repubblica e la faremo finita con questa manfrina".

