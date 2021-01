Non è l'arena, rissa tra Luca Telese e la fidanzata di Leali: "L'ho vista, quando ho detto stupro...", il gelo in studio

11 gennaio 2021 a

Nervi tesi a Non è l'arena su La7 sul caso Alberto Genovese. In studio da Massimo Giletti ci sono Luca Telese, Daniele Leali (amico dell'imprenditore accusato di violenza sessuale da varie ragazze) e la fidanzata di quest'ultimo Marilisa Loisi, presente alla festa di Ibiza dove si è consumato uno degli stupri.

"La vengo a prendere per i capelli". Da Giletti la maxi-rissa tra la De Girolamo e Daniele Leali. "Me ne vado" | Video

"Alla parola stupro lei ha guardato Leali e ha sorriso, non mi è piaciuto", accusa Telese. "Ma io conosco la ragazza, abbiamo parlato di normalità. Secondo lei...". Telese non la fa neanche finire: "Stia calma, non sono una ragazza di queste quindi non può aggredirmi. Non mi aggredisca, non mi prenda in giro e non sorrida alla parola stupro".

