Giuseppe Cruciani picchia durissimo: "Piuttosto che fare il rider a Napoli vado a sparare ai...", la frase che scatena l'inferno

Parole pesantissime su Napoli, dopo la vicenda del rider aggredito e derubato del suo scooter da una banda di sei ragazzini, assalto che risale a qualche giorno fa. Parole pronunciate da Giuseppe Cruciani a La Zanzara, su Radio 24, e che come sempre hanno scatenato la sollevazione partenopea. "Piuttosto che fare il rider a Napoli vado a sparare ai palestinesi col Mossad", ha affermato Cruciani riferendosi alla vicenda del rider Gianni. E ancora, ha aggiunto: "Avete visto quelle immagini? In quale città accade questo? Bande di ragazzini criminali che assaltano un rider per rubargli lo scooter". Insomma, come sempre Giuseppe Cruciani dice la sua senza peli sulla lingua. E come sempre, contro di lui, si scatena la rabbia dei napoletani.

