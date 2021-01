Pier Silvio Berlusconi, “grazie a Papa Francesco”: servizio pubblico, da Mediaset una lezione clamorosa alla Rai

11 gennaio 2021 a

“Grazie a Papa Francesco per averci dato l’importantissima opportunità di realizzare un vero e unico servizio per il pubblico”: così lʼad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, commenta l'intervista in esclusiva mondiale al Pontefice. “Siamo orgogliosi e onorati del valore editoriale espresso ieri sera da Tg5 e Mediaset con la diffusione in tutto il mondo del messaggio del Santo Padre”, ha continuato. L’intervista è stata seguita e apprezzata anche dai telespettatori: il colloquio del Pontefice con il giornalista Fabio Marchese Ragona, avvenuto nella residenza Santa Marta, in Vaticano, è stato seguito da 5.401.000 spettatori con uno share del 19.05%. Durante il colloquio, ripreso dai media di tutto il mondo, Bergoglio ha affrontato vari temi, tra cui: la pandemia, il vaccino, i disordini negli Stati Uniti, l'aborto, la politica e come è cambiata la sua vita a causa del virus.

