Roberto Maroni lascia il Besta di Milano dopo l'intervento chirurgico alla testa

12 gennaio 2021 a

Roberto Maroni è stato dimesso oggi, martedì 12 gennaio, dall’Istituto neurologico Besta di Milano, dove la scorsa settimana era stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa. L’ex governatore della Lombardia, 65 anni, aveva accusato un malore lunedì 4 gennaio mentre si trovava nella sua casa in provincia di Varese: in un primo momento è stato ricoverato all’ospedale di Circolo di Varese, dopodiché è stato trasferito nel nosocomio milanese per ulteriori accertamenti. Poi è avvenuta l’operazione, con il Besta che aveva assicurato che le condizioni erano “soddisfacenti” e che il paziente era “sveglio e cosciente”. Tra l’altro Maroni a causa del malore era caduto e aveva riportato una lieve ferita al volto: subito dopo l’operazione la famiglia aveva richiesto massima riservatezza con il Besta che non a diramato bollettini medici a parte quello iniziale per rendere noto che tutto era “sotto controllo”. Ora sono arrivate le dimissioni di Maroni, al quale vanno i migliori auguri.

