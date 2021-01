Beppe Grillo, "due cu***i e una fre***a". Il clamoroso video su Clemente Mastella: che imbarazzo

13 gennaio 2021 a

"Beppe Grillo chiederà almeno scusa a Clemente Mastella prima di dargli un paio di ministeri?". Da Italia Viva parte la carica contro "l'inciucio", il piano per sostituire i parlamentari renziani con un manipolo di "responsabili" riuniti intorno al Ras di Ceppaloni e sua moglie, la senatrice Sandra Lonardo. E per farlo si rispolverano reperti storici piuttosto compromettenti. Su Facebook Michele Anzaldi pubblica un vecchissimo video di Grillo versione showman. Siamo nel 2006, a teatro, e Beppe tutto ha in mente tranne che il Movimento 5 Stelle. In compenso, picchia duro su Mastella. "Come abbiamo fatto a ridurci così? Dovrebbe lasciare la politica e invece ha festeggiato 30 anni in Parlamento, Mastella. Questo qua festeggia perché è 30 anni lì a non fare un caz***o, pagato da noi".

"La crisi c'è, ma pure i responsabili...". Conferma ufficiale: governo Conte-Mastella. Conta in Parlamento, Renzi fregato?

"C'è una foto di Mastella con Lele Mora al Bolognese. Sono andati a vedere le ordinazioni, Mastella stava ordinando a due cu***i, una fre***a e quattro...". La gente in teatro ride, lui li implora: "Fate qualcosa". Chi l'avrebbe detto che ci avrebbe pensato lui. "Dopo anni di insulti, finiti anche con in querele ai tempi del Governo Prodi 2008, che ne pensa ora Grillo del nuovo governo Conte-M5s-Mastella?", chiede sarcastico Anzaldi.

