Malena, dal Pd alla vacanza a luci rosse: "Il resort proibito", il brutto sospetto di Dagospia

14 gennaio 2021 a

Malena promette vacanze a luci rosse in un resort del Cilento. In uno spot che ha già fatto il giro del web, la pornostar ed ex delegata del Pd ha fatto da testimonial a “Desnuda”, un resort affacciato sul mare, che assicura divertimento sfrenato per scambisti, nudisti, libertini e chiunque voglia un po’ di relax disinibito. Non si sa ancora quale sia il luogo prescelto, ma la vacanza è in programma dal 29 maggio al 2 giugno, pandemia da Covid permettendo. Pare, infatti, che non ci sia alcuna preoccupazione per il coronavirus e per il divieto di assembramenti. Le ipotesi, come riporta Dagospia, sono due: o si è troppo ottimisti sull'andamento dei contagi o lo strano evento si terrà in ogni caso, in barba alle regole.

