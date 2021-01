Grande Fratello Vip, "amore sotto le lenzuola". Salemi e Pretelli, a letto succede di tutto. "Occhio alle mani", la regia nel panico

02 gennaio 2021 a

Il nuovo anno al Grande Fratello Vip su Canale 5 inizia col botto. E anche con una censura. Pier Paolo Pretelli e Giulia Salemi, che ormai sono ufficialmente una coppia, si lasciano andare sotto le coperte. Un groviglio di mani e movimenti in piena notte. Una scena hot da censura, che il GF Vip taglia immediatamente.

Gli altri vipponi dormono senza rendersi conto di nulla, ma i due - bacio dopo bacio - non frenano i bollenti spiriti. Sembra che vada in scena un film a luci rosse. Pretelli, che aveva flirtato senza successo con Elisabetta Gregoraci, adesso sembra che abbia trovato la donna giusta. Almeno nella casa. È presto per fare previsioni.

