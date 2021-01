Giulia Innocenzi a PiazzaPulita, la dittatura del pensiero: "Greta Thunberg per me è un idolo. Chi la odia..."

15 gennaio 2021 a

Da sempre super-ambientalista, torna a farsi vedere Giulia Innocenzi, la fu santorina un poco sparita dai radar e accasatasi a Le Iene. La Innocenzi si palesa da Corrado Formigli a PiazzaPulita, su La7, dove si torna a parlare proprio di ambiente. Di Greta Thunberg, per la precisione, la baby-paladina green che, parimenti, con la complicità della pandemia, è un poco scomparsa dai radar. E per la svedesina, la Innocenzi ha parole di encomio: "Greta Thunberg per me è un idolo", spiega. E fin qui, tutto bene. Dunque, Giulia Innocenzi aggiunge che "le persone che la odiano dovrebbero essere semplicemente grate". E, sinceramente, non si capisce perché si debba essere fideisticamente grati alla Thunberg.

