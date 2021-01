Maria Giovanna Maglie e quel cuoricini: "Conte e Di Maio? Chiamiamoli cogl*** uno e cogl*** due"

17 gennaio 2021 a

Un cinguettio che non ha bisogno di particolari spiegazioni, quello rilanciato su Twitter dall'utente @sabrina_sf. Nel mirino ci finiscono Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, il premier e il ministro degli Esteri, due dei volti più in vista dell'improbabile governo a trazione grillina con il quale abbiamo a che fare ormai da troppo tempo. Dunque, veniamo al tweet. Una foto dei due e il commento, laconico: "Proporrei di chiamarli Cogl*** 1 e Cogl*** 2 per riconoscerli meglio". Colpiti e affondati, con un evidente riferimento al "Genitore 1" e "Genitore 2" sulla carta d'identità che tanto fa discutere. Ma non c'è solo il tweet. C'è anche un "cuoricino", a questo tweet, ed è quello 'concesso' da Maria Giovanna Maglie. Che mostra di condividere il messaggio...

