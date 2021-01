Non è l'arena, fucilata di Vittorio Feltri contro Massimo Giletti: "Incredibile, avete notato cos'ha fatto mentre intervistava Renzi?"

18 gennaio 2021 a

Una stoccata firmata Vittorio Feltri che va dritta dritta ad abbattersi contro Massimo Giletti. Il punto è che nella serata di ieri, domenica 17 gennaio, il super-ospite in studio a Non è l'Arena su La7 era Matteo Renzi, leader di Italia Viva e artefice di questa strana crisi di governo. Insomma, per quanto Renzi in questi giorni in tivvì sia come il prezzemolo, un'intervista di tutto rispetto. Peccato che - incredibile ma vero - il fu rottamatore abbia parlato... poco, lui che è un fiume di parole, sempre e comunque. Una circostanza che ha notato anche il direttore di Libero, che infatti ha cinguettato: "È incredibile: Giletti che intervista Renzi parla più dell'intervistato Renzi". E in effetti, il conduttore, sembrava il fiume in piena che di solito è prerogativa renziana.

