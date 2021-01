Annalisa Chirico, "Mattarella se ne prenderà la responsabilità". Conte, la profezia sulla agonia

18 gennaio 2021 a

Tutto come previsto. Giuseppe Conte in aula alla Camera si è prodotto in una sorta di appello disperato ai cosiddetti costruttori. Caccia apertissima ai voltagabbana con altissime possibilità di fallimento al Senato. E su quanto sta accadendo, ospite di Coffee Break su La7, Annalisa Chirico non usa giri di parole e spende parole durissime: "Responsabili? Una parola usata a sproposito, sono anime perse con l'unico interesse di essere rieletti", premette la firma del Foglio.

Successivamente, la Chirico tira in ballo anche Sergio Mattarella, interrogandosi sulla possibilità che davvero il Quirinale possa benedire un simile accrocchio, quello di "costruttori", contiani, M5s e Pd. "Mattarella si assumerà la responsabilità di far proseguire un governo che rischia di diventare un'agonia", sottolinea la Chirico. Insomma, anche lei dà per scontato che dal Colle più alto non arriverà uno stop al, possibile, nuovo esecutivo.

