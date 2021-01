Renata Polverini, la brutale prima pagina del Tempo: "All'armi! Siam...". Dopo il tradimento affondata così

19 gennaio 2021 a

a

a

Una prima pagina brutale. Nel mirino c'è Renata Polverini, che ieri, lunedì 18 gennaio, ha di fatto abbandonato e tradito Forza Italia alla Camera per votare la fiducia a Giuseppe Conte. E la prima pagina brutale è quella de Il Tempo di oggi, martedì 19 gennaio. Come sempre, il quotidiano capitolino diretto da Franco Bechis ospita in prima pagina la vignetta di Osho. Ed ecco dunque la Polverini, in quella celebre foto che la ritrae mentre fa il saluto romano con sorrisone stampato in faccia (nelle ultime ore ha derubricato quell'immagine a "un fermo immagine", aggiungendo di non riconoscersi più nella destra di oggi). A corredo della foto, il commento di Osho: "All'armi! All'armi! All'armi siam responsabili!", scrive il vignettista. Insomma, per certo non fascisti, con Conte, Pd e grillini...

"Conte come Berlusconi". Prego? La Polverini giustifica così il tradimento: altro sfregio al Cav

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.