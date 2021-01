Maurizio Lupi, il giallo alla Camera. "Durissimo contro Conte, poi però non ha votato". Occhio al verbale

20 gennaio 2021 a

"Cercasi Maurizio Lupi disperatamente". Alla Camera la fiducia a Giuseppe Conte è stata meno incerta di quella ottenuta al Senato, ma non priva di incognite e sorprese (a cominciare dal voto favorevole di Renata Polverini, subito espulsa da Forza Italia). E il Tempo diretto da Franco Bechis punta i riflettori sul centrista ex ministro. "Ha fatto un intervento apprezzabile in Aula - si sottolinea sul quotidiano romano -. Duro contro il governo. Arriva la prima chiama e lui non c'è. Alla seconda chiama, neppure. Dove è finito dunque Lupi, al momento di votare?". Ecco la risposta: "L'hanno cercato tutti disperatamente. Poi dai verbali della Camera si è scoperto che era «in missione». Dove? Ah, saperlo...". Poco male, sapeva con largo anticipo come sarebbe finita.

Ieri, la pesantissima assenza della Lamorgese: banco vuoto di fianco a Conte. Sussurri: rottura definitiva?

