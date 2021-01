L'aria che tira, "che lavoro fa Giuseppe Conte fuori dalla politica": spifferata-Minzolini, anche la Merlino sconcertata

20 gennaio 2021 a

Che lavoro faceva Giuseppe Conte prima di essere estratto dal cilindro di un comico di nome Beppe Grillo, venendo catapultato da Palazzo Chigi senza neanche passare dalle elezioni? Lo ha svelato una volta per tutte Augusto Minzolini, che ha lasciato di stucco Myrta Merlino durante la diretta de L’aria che tira su La7. Ma andiamo con ordine, perché tutto è partito da un intervento di Pietro Senaldi: “Mi sono fatto l’idea che il governo sia più debole di prima, si regge su molte contraddizioni. Credo che il presidente Mattarella lascerà a Conte il tempo per allargare la maggioranza, altrimenti avrebbe messo dei paletti prima. Poi concedetemi una battuta - ha chiosato il direttore di Libero - Mattarella non ha niente da spiegare a Conte perché a me risulta che anche lui è un professore di diritto, anche se meno noto per i titoli accademici”. “Diritto civile, giusto?”, ha domandato la Merlino che ha ricevuto la risposta a sorpresa di Minzolini: “È un avvocato d’affari”. Una rivelazione che ha sorpreso la conduttrice e tutti i suoi ospiti.

