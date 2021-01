Cirino Pomicino a L'aria che tira: "Schiaffeggiato per aver cambiato partito". Botte in Parlamento, il nome del "responsabile"

20 gennaio 2021 a

“Erano meglio i responsabili di prima o quelli di oggi?”. Questa domanda di Myrta Merlino ha provocato la replica di Paolo Cirino Pomicino, intervenuto in collegamento con lo studio di La7 dedicato a L’aria che tira. “Guardate bene, in passato la categoria dei responsabili era inesistente”, ha chiarito l’ex ministro democristiano. “Nella prima Repubblica nessuno cambiava partito o passava da un posto all’altro - ha aggiunto - l’unico a farlo fu Franco Bassanini, che fu schiaffeggiato nel transatlantico per questo. E lui passava dalla maggioranza all’opposizione, quindi in qualche maniera bisognava anche rispettarlo”. Quindi quella dei responsabili è un’invenzione attribuibile unicamente alla seconda Repubblica: “La verità è che questa non è una crisi di governo ma politica, lasciata tra l’altro nelle mani del premier. Questa è una cosa pericolosa perché sotto traccia si dà una sorta di presidenzialismo riducendo il ruolo dei partiti. Sono due mesi che Renzi ha le sue responsabilità - ha chiosato Cimino - ma anche M5s e Pd non sono stati da meno e il risultato è che il governo è più debole”.

