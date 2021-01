Lapo Elkann, ecco la sua nuova donna (e l'anello di diamanti e titanio): una foto pazzesca

20 gennaio 2021 a

Le nozze sono all’orizzonte . Lo scrive Chi che svela anche l'anello che Lapo Elkann ha regalato alla sua fidanzata a fine anno, Joana Lemos, che potete vedere nella foto qui sotto. “E’ un anello in stile art deco ma con una novità, e cioè che la struttura intorno ai diamanti è in titanio, che è il simbolo della nostra unione perché è un materiale che deriva dal mondo dell’automobilismo”. Lapo è molto innamorato: “Joana ha due figli incredibili che ha avuto dal suo ex marito e tutti mi hanno accolto a braccia aperte. A 43 anni voglio costruire il futuro e una famiglia ancora più grande perché vedo in Joana la donna, la mamma, la persona con la quale voglio passare la mia vita” ha detto. “Fra di noi non ci sono segreti, e questo va dai codici del telefonino fino ai lati belli e quelli più difficili e oscuri del nostro carattere. Non c’è niente che Joana non sappia di me o che debba nasconderle e l’amore fra di noi è indistruttibile, come il titanio” ha aggiunto al settimanale diretto da Alfonso Signorini”, ha confidato Lapo Elkann.

