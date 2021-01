Carlo De Benedetti a Otto e Mezzo, l'ultimo sfregio a Silvio Berlusconi: "Non gli interessa più nulla"

20 gennaio 2021 a

Rieccolo nel salottino di Lilli Gruber. Ospite d'eccezione a Otto e Mezzo su La7, nella puntata di mercoledì 20 gennaio, fa capolino Carlo De Benedetti. E la Gruber subito lo stuzzica sul suo "peggior nemico", ovvero Silvio Berlusconi: "In che fase politica si trova Berlusconi con la sua Forza Italia?", chiede sorniona la Gruber nei giorni della crisi di governo e delle defezioni azzurre. "In una fase in cui credo che non gli interessi neanche più tanto la politica. Credo che prevalgano i fattori personali - premette De Benedetti -. Certamente è una persona che ha avuto dure prove da superare in termini di salute, ha una certa età, anche se io sono più vecchio di lui. Se fosse per Berlusconi sarebbe già al governo. Lì chi credo che oggi abbia la palla in mano credo sia Gianni letta, che credo sarebbe ben felice nel far entrare Forza Italia nella squadra di governo", conclude De Benedetti, che mostra di avere granitiche certezze sul Cavaliere.

