Giulio Berruti, il fidanzato di Maria Elena Boschi demolito da Dagospia: "Si indigna? Proprio lui, che per 200mila euro..."

"Sarebbe arrivato il momento di sfoggiare il suo fisico da calendario sulle spiagge dell’Honduras, storica location del reality di Canale 5. Chi lo conosce sussurra che la proposta di matrimonio a Maria Elena Boschi potrebbe arrivare proprio in diretta tv". Così ha scritto il settimanale Nuovo adombrando l'ipotesi della presenza di Giulio Berruti tra i concorrenti de L'Isola dei Famosi, a marzo su Canale 5. Il suo curriculum artistico non è molto ampio, ma il ragazzo prestante e atletico è soprattutto conosciuto per essere il fidanzato di Meb, ex ministra e attuale capogruppo di Italia Viva alla Camera. Lui, probabilmente calatosi in un ruolo più istituzionale vista la situazione sentimentale attuale, ha commentato in modo acido l'indiscrezione: "Ci tengo a precisare che mi è stato chiesto di valutare la partecipazione all'Isola dei famosi in qualità di coconduttore inviato, e non come concorrente. Sarebbe per me una bellissima esperienza, tuttavia temo non compatibile con gli impegni lavorativi negli Usa", ha scritto sul suo profilo Instagram.

"Soprattutto se in studio c'è la mia convivente, Maria Elena Boschi". Impensabile: Giulio Berruti demolisce Lilli Gruber

"Ps .Ottimi sceneggiatori questi giornalisti. #prestiamolialcinema". La conclusione finale del post che svela il fastidio per la notizia uscita. Ma svela anche che Berrutti, conosciuto soprattutto per il suo fisico aitante che ha mostrato in molti servizi fotografici per lavoro, non gradisce il ruolo di concorrente. Forse ora che sta con la Boschi non ama certi accostamenti col passato, anche se lui da concorrente, come ricorda Dagospia, aveva partecipato al talent show di Sky Dance Dance Dance e allo show del sabato sera di Rai1 Ballando con le stelle.

Presa di posizione, quella di Berruti, che scatena Dagospia. Rilanciando la notizia, Dago scrive: "L'attore per mancanza di pose, ricordato per qualche nudo frontale e ruoli di secondo piano, precisa quasi indignato", il riferimento è al "coconduttore". E ancora, Dago ricorda: "Lui che era pronto a entrare da concorrente al Grande Fratello Vip per 200mila euro...".

La vicenda del GfVip fu confermata da Alfonso Signorini in persona: “Giulio Berruti è un concorrente mancato, avevo parlato a lungo con Maria Elena Boschi ed entrambi erano entusiasti. Lui era, in effetti, impegnato con una serie tv su una piattaforma digitale americana che, però, aveva sospeso le riprese per il Covid e avrebbe dovuto riprendere a gennaio. All’ultimo è venuto fuori che, proprio per finire subito, si sarebbero spostati in Romania”. Proprio Dagospia aveva svelato il compenso proposto al fidanzato della Boschi: ben 200 mila euro, cifra rimasta nelle casse del Biscione. Tocca puntare sulla De Filippi: dovesse andar male c'è sempre Temptation Island Vip con la Boschi. O no?

