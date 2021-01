Alan Friedman, "Melania Trump escort una battuta infelice?". Nicola Porro lo smentisce: "Recidivo, ecco le prove"

22 gennaio 2021 a

"Una battuta infelice". Alan Friedman si è giustificato così dopo il polverone che ha travolto lui e Uno Mattina. Qui - su Rai 1 appunto - il giornalista statunitense aveva dato della "escort" a Melania Trump provocando parecchia indignazione. Una svista? Tutt'altro. A smascherare Friedman ci ha pensato Nicola Porro che parla di un comportamento recidivo. "'Battuta infelice', l’ha chiamata. Eh no, caro Friedman: visto che voi passate ai raggi X ogni frase dei vostri avversari, e pretendente di affibbiare a tutti quelli con cui non siete d’accordo le patenti di sessismo, omofobia, fascismo e chi più ne ha più ne metta, noi siamo costretti a segnalarti che sulla 'battuta infelice', hai indugiato parecchio - è l'accusa del conduttore di Rete Quattro - Ieri, infatti, Friedman aveva già dato su Twitter oltre che in Rai".

Un’utente scriveva: 'Michelle Obama ha scritto il best seller 'Becoming'. Quale sarà il titolo del libro di Melania?' si chiedeva in tono provocatorio. La risposta non si è fatta attendere: "Escorting the Don", ha commentato Friedman salvo poi cancellare tutto. Ancora una volta una pesante insinuazione. "Accompagnare the Donald", ha proseguito Porro, "ha un significato ben preciso, ovviamente… Insomma, il sessista a targhe alterne è anche recidivo. Altro che 'battuta infelice'".

