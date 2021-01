David Parenzo a L'aria che tira: "Vedete questo pezzo di Lego?", grottesca performance in tv del soldatino di Giuseppe Conte

22 gennaio 2021 a

a

a

C'è un nuovo soldatino al servizio di Giuseppe Conte e risponde al nome di David Parenzo. Chi segue La Zanzara lo sa: ora è (quasi, non esageriamo) più filo governista di Marco Travaglio. Sparacchia su Matteo Renzi e sovranisti (in verità, lo fa da sempre) ed è ben fedele alla linea del Pd, ossia in questa peculiare contingenza a quella del presunto avvocato del popolo. E tale fedeltà, David, la dimostra anche a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino su La7, dove con sommo imbarazzo degli astanti si prodiga nel giustificare l'ultima sparata - o proposta indecente - del presidente del Consiglio, il proporzionale (messo sul piatto in Parlamento pur di raccattar consensi e "fiducia" da chi rischia di sparire). Sale in cattedra, Parenzo, armato di un pezzo di Lego grazie al quale spiega al popolino che "il proporzionale è esattamente come questo Lego di mio figlio". Ovvero? "I pezzi li puoi smontare e rimontare, a patto che poi venga fuori una costruzione di senso. Da questa macchinetta ci puoi fare anche un elicottero, i pezzi sono abbastanza intercambiabili in questo momento", pontifica David Parenzo. E insomma, se ne evince che il proporzionale può essere financo un elicottero, dunque può diventare qualcosa di buono, bello, proficuo, utile. E a pensare che il proporzionale sia qualcosa di buono, bello, proficuo e utile, sul globo terracqueo, sono rimasti Parenzo, Conte i cespuglietti parlamentari che flirtano col 2 per cento.

"Sberleffi per voi, vergogna". Parenzo dopo la mezzanotte delira nel nome di Saviano: aiuto...

Non lo sopporto più. Strepitoso, la sfogo di Nathania: la (quasi) moglie inchioda David Parenzo in pubblica piazza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.