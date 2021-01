Flavio Briatore e la difesa sospetta di Matteo Renzi. "Occhio a quei due". Dagospia a valanga: cosa bolle in pentola

22 gennaio 2021 a

a

a

Da Roma arrivano conferme sulll'amicizia tra Matteo Renzi e Flavio Briatore. Tutti ne parlano in certi ambienti e l rapporto tra i due non è di certo un mistero, ma nell'ultimo periodo si sarebbe molto rafforzato con tanto di endorsment pubblico dell'imprenditore piemontese. L'antipatia di entrambi per Conte li ha uniti, rivela Dagospia.

Briatore nomina la Rossi da Del Debbio? Clamoroso: prima crolla l'audio, poi il "buio". Il sospetto

Qualche giono fa, infatti, Briatore ha pubblicato un video sui suoi canali social in cui si schierava apertamente con Renzi nella querelle con il premier: "Mi congratulo con Matteo per aver dato una scossa a questo governo. Bravo Matteo! Questa gente deve capire che non possono solo fare dei decreti e venire in televisione a raccontarci un sacco di balle. Basta! Questa è gente che vive di teoria. Per portare avanti questo paese in un momento difficile serve gente brava".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.